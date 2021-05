Beurzen in Japan en Taiwan lager door coronazorgen

De aandelenbeurzen in Japan en Taiwan lieten maandag stevige verliezen zien door zorgen over de coronasituatie in beide landen. In Japan werd afgelopen vrijdag in drie extra regio’s de noodtoestand ingevoerd. Ook het trage vaccinatieprogramma in het land zorgde voor koersdruk op de aandelenmarkt. In Taiwan werden in en rond de hoofdstad Taipei strengere coronamaatregelen afgekondigd na een flinke stijging van het aantal bestemmingen.