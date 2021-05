Tussenstand Giro555 voor coronabestrijding lager dan verwacht

De opbrengst van de actie van Giro555 om armere landen te helpen in hun strijd tegen corona, levert nog weinig geld op. Tot zondagavond is er 1 miljoen euro ingezameld. ‘In de afgelopen vijf jaar is dat op de vijfde dag van een landelijke Giro555-actie nooit eerder zo laag geweest”, zegt actievoorzitter Suzanne Laszlo.

Afgelopen woensdag begon de actie. ‘We zijn blij en dankbaar voor alle bijdragen die we tot nu toe hebben gekregen”, zegt Laszlo. Naast donaties komen er ook negatieve reacties binnen. ‘Mensen zeggen dat we het geld maar moeten halen bij Pfizer, want de verkoop van de vaccinaties levert hen heel veel winst op. Ook vinden mensen dat het geld naar Nederland moet gaan: eigen volk eerst. Dit soort negatieve reacties hebben we nog nooit gehad bij een inzamelingsactie”, aldus een woordvoerder van Giro555.

‘Wij realiseren ons dat deze actie anders is”, zegt Laszlo. ‘Veel mensen in Nederland zitten zelf nog met een hoofd vol zorgen door de pandemie. Het kan daarom voelen als ‘te veel’ om ook te denken aan de situatie van mensen ver weg.’

Collectebus

De samenwerkende hulporganisaties, die via Giro 555 geld inzamelen, benadrukken echter dat het belangrijk is om de armere landen te helpen. ‘Wij kunnen straks allemaal ingeënt zijn. Maar als de rest van de wereld niet gevaccineerd kan worden, krijgen we corona nooit onder de knie.’ Het ingezamelde geld van de landelijke actie is bedoeld voor coronaslachtoffers en voor het mogelijk maken van vaccineren in kwetsbare landen. Daarnaast wordt met het ingezamelde geld voorlichting gegeven over het belang van vaccineren en om misinformatie te bestrijden.

Tijdens de actie rijdt de Giro555 collectebus langs verschillende delen van het land. Bij de bus komen bijvoorbeeld artsen en BN’ers langs die de actie een warm hart toe dragen. De bus doet maandag Rotterdam aan, waar burgemeester Aboutaleb langsgaat, samen met schrijver Ernest van der Kwast, ic-arts en voorman van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care Diederik Gommers en internist Robin Peeters. Op dinsdag komen er onder andere fractevoorzitters naar de bus, die dan in Den Haag staat.