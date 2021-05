Mastercard biedt vrije keuze voornaam op betaalkaarten

Betalingsdienstverlener Mastercard gaat mensen de mogelijkheid bieden om zelf hun eigen voornaam te kiezen voor betaalkaarten en creditcards. Met deze kaartfunctie genaamd True Name wil het bedrijf vooral transgender en non-binaire personen tegemoet komen. Voor hen is de naam op hun betaalpas vaak een bron van gevoeligheid en schaamte, omdat die niet hun ware identiteit weergeeft.

Mastercard is hiervoor een samenwerking aangegaan met de Nederlandse onlinebank bunq, die deze keuzemogelijkheid nu gaat aanbieden in Nederland en in andere Europese landen. Ook andere banken worden opgeroepen zich aan te sluiten bij dit initiatief, dat wordt gelanceerd op de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie, Transfobie en Interseksefobie. In de transgender gemeenschap zou één op de drie mensen te maken hebben gehad met negatieve ervaringen zoals intimidatie en geweigerde diensten of zelfs geweld bij het gebruik van identiteitsbewijzen.

‘Deze kaartfunctie verlicht een groot pijnpunt in de transgender en non-binaire gemeenschap en zorgt dat mensen hun ware identiteit veilig, eenvoudig en met trots kunnen gebruiken. We roepen de betaalindustrie op om deze norm voor iedereen toe te passen”, zegt Jan-Willem van der Schoot van Mastercard Nederland. ‘Het stelt mensen in staat om vrij te zijn en hun leven te leiden zoals zij willen”, stelt topman Ali Niknam van bunq.

Diversiteit

Brand Berghouwer van Transgender Netwerk Nederland en Astrid Oosenbrug van COC Nederland verwelkomen het initiatief. ‘Iedereen verdient het om gezien en erkend te worden voor wie ze werkelijk zijn. Onze samenleving is kleurrijk en divers en het is van het grootste belang om mensen van ieder geslacht, seksuele geaardheid, kleur en achtergrond op te nemen. Deze kaartfunctie van Mastercard draagt hieraan bij.’

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) laat weten diversiteit en geslachtsneutraliteit heel belangrijk te vinden. ‘De naamsvermelding op bankkaarten is geen collectieve kwestie in het betalingsverkeer; het is aan banken zelf hoe zij hiermee omgaan. Het is goed daarbij te luisteren naar de behoeften van alle klanten zodat zij zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen bij hun bank”, aldus een verklaring van de NVB.