President Tsjechië boos over ‘onvriendelijk’ label van Rusland

De Tsjechische president Milos Zeman heeft kwaad gereageerd op het besluit van Rusland om Tsjechië op een nieuwe lijst van zogeheten ‘onvriendelijke buitenlandse staten’ te zetten. Zeman noemt het besluit een ‘stommiteit, omdat het een fout is om van voormalige vrienden vijanden te maken.’ Dat zei hij zondag op de radiozender Frekvence 1.

Rusland en Tsjechië hebben sinds vorige maand een diplomatieke ruzie, omdat Tsjechië Rusland ervan beschuldigt achter een aanslag uit 2014 in het oosten van het land te zitten. Rusland ontkent dit. Door beide kanten zijn inmiddels diplomaten weggestuurd.

Volgens Zeman zou er echter nog steeds sprake moeten kunnen zijn van een goede relatie tussen beide landen.

Door het besluit van Rusland mogen nog maar negentien Russische medewerkers op de Tsjechische ambassade in Moskou werken. Dit heeft als gevolg dat vanaf juni alle hotel- en restaurantwerkzaamheden in het Tsjechische Culturele Centrum in Moskou worden opgeheven.

Op dit moment staan naast Tsjechië alleen de Verenigde Staten op de nieuwe lijst van Rusland.