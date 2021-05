Kabinet besluit zo goed als zeker over doorgaan versoepelingen

Het ziet er naar uit dat woensdag opnieuw een aantal coronamaatregelen wordt afgeschaald. Het demissionaire kabinet had dat vorige week al besloten, maar het hield nog een pauzeknop achter de hand om de versoepelingen uit te stellen. Dat zou gebeuren als er nog te veel coronapatiënten in ziekenhuizen zouden worden opgenomen. Maar het ziet er positief uit, meldden ingewijden zondag, omdat de ingezette daling verder doorzet. Maandag rond het middaguur zal het kabinet formeel een klap geven op de verruiming.

Vanaf 19 mei mogen terrassen langer open zijn, zodat mensen er kunnen ontbijten of dineren. Ook is er meer recreatie buiten mogelijk, zoals attractieparken en dierentuinen, maar ook buitenlocaties voor kunst en cultuur. Teams mogen ook weer buiten sporten en de sportscholen en zwembaden gaan weer open. Sekswerkers mogen ook weer aan de slag. De bibliotheken kunnen op 20 mei hun deuren weer openen.

De tweede fase van het openingsplan zou doorgaan als er maandag een gemiddelde afname is in de instroom van ziekenhuizen van ongeveer 20 procent in vergelijking met de piek eind april, zegde premier Mark Rutte toe. Wel blijven de basiscoronamaatregelen overeind, zoals mondkapjes binnen, 1,5 meter afstand en een beperkt aantal mensen bij elkaar.

Over de volgende fase in de versoepelingen zal het kabinet begin juni besluiten.