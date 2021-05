Opnieuw tientallen luchtaanvallen Israël op Gaza

Israël heeft in de nacht van zondag op maandag opnieuw tientallen luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Palestijnse militanten zouden onder meer raketten hebben afgevuurd op de zuidelijke steden Beër Sjeva en Ashkelon.

Het leger van Israël bevestigt de aanvallen op Twitter. Persbureau AFP meldt dat op verschillende plekken sprake is van stroomstoringen. Volgens het Israëlische leger was een complex van de inlichtingendienst van Hamas een van de doelwitten van de aanvallen.

Israël en militante Palestijnen bestoken elkaar al ongeveer een week. Hamas vuurt doorlopend raketten af en Israël slaat terug met luchtaanvallen. Het gaat om het ernstigste gewapende conflict in het gebied sinds 2014. Alleen zondag al zouden in de Gazastrook zeker 42 Palestijnen zijn omgekomen, onder wie 13 kinderen, waarmee het totaal richting de 200 gaat. Aan Israëlische zijde zijn tien doden gevallen.

De spanningen tussen Israël en de Palestijnen zijn naar nieuwe dieptepunten gedreven door de dreigende uitzetting van gezinnen uit een Arabische wijk in Oost-Jeruzalem. Zij moeten plaatsmaken voor Joodse kolonisten. Het leidde tot felle protesten bij de al-Aqsamoskee en beschietingen over en weer tussen strijders van onder meer de beweging Hamas in Gaza en de Israëlische strijdkrachten.