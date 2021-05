Versoepelingen gaan woensdag vrijwel zeker door

Het kabinet besluit maandag vrijwel zeker dat de versoepelingen die voor woensdag zijn aangekondigd, zullen doorgaan. De daling van het aantal opnamen van coronapatiënten in ziekenhuizen en op intensive care-afdelingen zet al dagen door. Het ziet er positief uit, zeggen ingewijden. Maandag zal een klein groepje ministers in het crisisoverleg over corona (MCC) daar formeel een klap op geven.

Dat betekent onder meer dat vanaf woensdag 19 mei de terrassen langer open zijn (van 6.00 uur tot 20.00 uur) en er meer recreatie buiten mogelijk is zoals in attractieparken en dierentuinen. Mensen mogen weer in teamverband buiten sporten en de sportscholen en zwembaden gaan weer open. Ook kunnen mensen weer naar buitenlocaties voor kunst en cultuur. Sekswerkers mogen als laatste contactberoep ook weer aan de slag. De bibliotheken mogen op 20 mei hun deuren weer openen.

Het kabinet besloot vorige week dat de afschaling van coronamaatregelen kan doorgaan als er maandag een gemiddelde afname is in de instroom van ziekenhuizen van ongeveer 20 procent in vergelijking met de piek eind april. Als dat niet gebeurde, hield het kabinet een pauzeknop achter de hand.

Druk nog hoog

De druk van coronapatiënten op de ziekenhuizen is nog hoog, maar de afgelopen periode was sprake van een daling. Zondag meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dat er op de ic’s 686 coronapatiënten liggen. Zaterdag waren dat er 24 meer: 710. Het was de elfde achtereenvolgende dag waarop het aantal ic-patiënten met corona daalt. Ook het aantal opgenomen coronapatiënten op de verpleegafdelingen is 1466, zeven minder dan zaterdag (1473).

Het aantal mensen dat besmet raakt met het coronavirus, neemt ook gestaag af. Tussen zaterdag- en zondagochtend ging het om 4494 positief geteste mensen. Dat zijn er voor de achtste dag op rij minder dan het weekgemiddelde. Afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 5479 nieuwe coronagevallen per dag gemeld.