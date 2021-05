Oproep aan Tweede Kamer: corrigeer Rutte’s tweet over Israël

In een brief schrijft de organisatie dat Rutte’s reactie "past in de Nederlandse traditie van pro-Israëlische partijdigheid waarmee de Nederlandse regering het Palestijns-Israëlische conflict altijd heeft bejegend". The Rights Forum stelt dat die eenzijdigheid geen recht doet aan de positie en het leed van de Palestijnen, noch aan de opvattingen van de Nederlandse bevolking. "Het Israëlische geweld en de wijze waarop landen als Nederland dat straffeloos laten voortbestaan, leidt bij steeds meer Nederlanders tot frustratie en woede", aldus de organisatie.

In de brief noemt de organisatie acht punten waarop Rutte’s bezorgdheid over de geweldsescalatie in Israël en Palestina tekortschiet. Zo zou het de premier ontbreken aan "een visie die eindelijk de grondoorzaken van het steeds weer oplaaiende geweld aanpakt". De brief wordt woensdag aan de Tweede Kamer gestuurd. Op donderdag komt de situatie in Israël en Gaza daar aan de orde.

Vrijdag spraken linkse partijen in de Tweede Kamer zich al uit tegen de tweet van Rutte.