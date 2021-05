Blije hardlopers bij Fieldlab-evenement in Enschede

De sfeer bij het hardloopevenement van Fieldlab in Enschede zat er zondagmiddag goed in. Zo’n 1850 hardlopers kwamen over de finish op het terrein van de oude vliegbasis Twente. ‘Het evenement is naar grote tevredenheid verlopen. We zagen veel blije en vrolijke mensen”, zegt directeur Sandra Melief van stichting Marathon Enschede.

De organisatie hield rekening met slecht weer, en besloot het finishgedeelte te overdekken. ‘Dat is achteraf een goede keuze geweest. Aan het einde van de middag heeft het hier hard geregend”, aldus Melief. ‘Gelukkig was het de rest van de dag zonnig en droog”.

De deelnemers hoefden zich binnen de hekken niet aan de anderhalve meter afstand te houden en ook een mondkapje was niet aan de orde. Wel moesten deelnemers zich maximaal 24 uur van tevoren laten testen op corona en is ze gevraagd over vijf dagen nog eens een test te doen. ‘Mensen waren in het begin nog wel wat onwennig dat de coronaregels niet van toepassing waren. Maar dat ging al snel over”, aldus Melief. Na het evenement konden deelnemers een drankje krijgen en hun medaille laten graveren.

Het evenement is de eerste hardloopactiviteit met plek voor duizenden deelnemers sinds het begin van de corona-uitbraak. Behalve een wedstrijdloop was er ook ruimte voor recreatieve lopers, die mee konden doen aan een race van 10 of 5 kilometer. Alle deelnemers kregen een polsbandje waarmee data werd verzameld, bijvoorbeeld hoeveel afstand mensen van elkaar hielden en hoe lang de contacten duurden.