China betreurt blokkade VS bij Israël-sessie VN-Veiligheidsraad

China betreurt het dat de Verenigde Staten een verklaring over het geweld in Israël en de Gazastrook blokkeren in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi riep de Amerikanen op hun ‘verantwoordelijkheid’ te nemen en een resolutie te steunen die erop is gericht kalmte terug te brengen in Israël en Gaza. Hij pleitte voor een onmiddellijke wapenstilstand en bemiddeling.

Het digitale overleg van de vijftien leden van de Veiligheidsraad wordt voorgezeten door China. Eerder deze week kwam het orgaan al twee keer in een besloten zitting samen. Het lukte toen niet een gemeenschappelijk standpunt in te nemen. De Chinese minister wees nu in het openbaar de VS, traditioneel een bondgenoot van Israël, aan als schuldige.

De regering in Washington zegt achter de schermen te werken aan een oplossing en dat een verklaring van de Veiligheidsraad die inspanning zou kunnen schaden. De regering legt de nadruk op het recht van de Israëliërs zich te verdedigen tegen raketaanvallen vanuit de Gazastrook, hoewel ze Israël ook opriep er alles aan te doen om burgerslachtoffers te voorkomen.

Dat doet het leger ook, heeft premier Benjamin Netanyahu verzekerd aan de Amerikaanse president Joe Biden. Toch sterven er dagelijks burgers in de Gazastrook door Israëlische beschietingen. Zondag gebeurde dat toen een tunnelstelsel van Hamas in Gaza-Stad werd aangevallen. De tunnel stortte in, waarop ook de huizen daarboven bezweken. Dat leidde tot ‘onbedoelde burgerslachtoffers”, aldus Netanyahu.