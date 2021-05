Beursweek met notulen Fed-vergadering en economische cijfers

Beleggers zullen de komende handelsweek onder meer aandacht hebben voor de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve. Mogelijk komt daaruit meer naar voren over hoe beleidsmakers bij de Amerikaanse koepel van centrale banken denken over de oplopende inflatie. Verder komen er veel macro-economische cijfers waaronder over de Europese inflatie en de economische bedrijvigheid in de eurozone.

Vorige week leidden zorgen over de stijgende inflatie en een snellere renteverhoging van de Fed tot behoorlijke onrust op de beurzen. Daarbij moesten met name techaandelen het ontgelden omdat zij vooral gevoelig zijn voor een stijgende rente. De notulen van de Fed worden woensdag gepubliceerd. Verschillende beleidsmakers van de Amerikaanse centrale bank hebben gezegd dat het effect van een hogere inflatie waarschijnlijk van tijdelijke aard is en dat een snellere rentestap niet aan de orde is. Daardoor ebden de rentezorgen weer weg.

De Amsterdamse AEX-index sloot vrijdag met een plus van 1,3 procent weer boven de 700-puntengrens, na de forse verliezen eerder in de week. Ook elders in Europa gingen de beurzen flink omhoog. Op WallStreet was het sentiment eveneens positief, waarbij werd voortgeborduurd op de koerswinsten van een dag eerder.

Markit

Marktonderzoeker Markit komt vrijdag met zijn voorlopige samengestelde inkoopmanagersindex voor verschillende Europese landen en de eurozone over de maand mei. Die graadmeter geeft de economische bedrijvigheid aan. In april trok de economische activiteit in het eurogebied verder aan. Wel heeft de Europese industrie te kampen met leveringsproblemen, bijvoorbeeld van chips. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geeft dinsdag een voorlopige inschatting over de ontwikkeling van de Nederlandse economie in het eerste kwartaal.

Het kwartaalcijferseizoen op het Damrak is vrijwel voorbij. Uit de Verenigde Staten komen onder meer de grote winkelketens Macy’s, Target, Walmart en Home Depot nog met resultaten over de afgelopen periode. Uit Europa staan nog cijferpublicaties van bijvoorbeeld de budgetvliegmaatschappijen Ryanair en easyJet op de rol.

Verschillende grote bedrijven in Amsterdam houden deze week jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen, waaronder olie- en gasproducent Shell, chiptoeleverancier ASMI, verlichtingsbedrijf Signify, speciaalchemieconcern Corbion en de verzekeraars NN Group en ASR.