Ook pro-Palestijnse protesten in Noord-Amerika

Ook in de Verenigde Staten en Canada hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen de Israëlische luchtaanvallen in de Gazastrook. Dat gebeurde volgens lokale media in steden als New York, Los Angeles, Boston, Philadelphia, Atlanta, Toronto, Ottawa en Montreal.

In het Canadese Winnipeg stonden pro-Palestijnse en pro-Israëlische demonstranten tegenover elkaar. De politie hield de groepen uit elkaar, meldt omroep CBC. In Toronto deden naar schatting 2500 tot 5000 mensen mee aan een pro-Palestijns protest. Er waren ook enkele tientallen tegenbetogers met Israëlische vlaggen naar het Nathan Phillips-plein gekomen.

In de wijk Bay Ridge in New York demonstreerden ongeveer 2000 mensen. Het ging volgens de krant New York Post onder meer om supermodel Bella Hadid, die van Nederlandse en Palestijnse afkomst is. Betogers hadden borden meegenomen met opschriften als ‘beëindig de Israëlische Apartheid’ en ‘Vrijheid voor Gaza”.

Het geweld in de Gazastrook leidde eerder ook al tot protesten in Australië en Europese steden. De Palestijnse Hamas-beweging schiet al ongeveer een week op grote schaal raketten af op Israël, dat reageert door doelen te bombarderen in de Gazastrook.

De autoriteiten in Gaza hebben sinds het begin van de geweldsuitbarsting melding gemaakt van bijna 150 doden, onder wie 41 kinderen. In Israël kwamen zeker tien mensen om het leven, onder wie twee kinderen.