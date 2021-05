In een aantal straten in Assen zijn volgens de politie vernielingen gepleegd. Aan de Kiepheugte is een bushokje opgeblazen en aan de Dusselheugte is nabij het voetbalveldje tuinmeubilair in brand gestoken. Rondom het winkelcentrum Marsdijk werden fietspaden en wegen geblokkeerd met winkelwagens en fietsrekken. Dat is ‘in het donker zeer gevaarlijk”, twittert de politie.

Getuigen worden opgeroepen zich te melden.