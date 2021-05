Stenen door ruiten van woning persfotograaf in Vlaardingen

De ruiten van een woning van een persfotograaf in Vlaardingen zijn vrijdagavond bekogeld met stenen. Volgens de politie vlogen er rond 21.00 uur meerdere stenen door de ramen. Niemand raakte gewond. ‘Maar de schrik zit er goed in”, meldt de politie.

Getuigen zagen twee personen in donkere kleding wegrennen. De fotograaf heeft al langer last van bedreigingen. De politie onderzoekt of die iets met het incident van vrijdagavond te maken hebben.

‘Journalisten moet zonder gevaar hun werk kunnen doen en de privésituatie mag natuurlijk ook niet onder de aard van het werk leiden”, staat in een bericht van de politie. De politie geeft dan ook samen met het Openbaar Ministerie hoge prioriteit aan de opsporing en vervolging in gevallen van agressie en geweld tegen journalisten.

Volgens de bedreigde fotograaf heeft hij de hele week bedreigingen gekregen. ‘Ik kreeg via-via te horen dat ik ‘een jodenknecht’ was, omdat ik ook foto’s maak voor De Telegraaf. De bom barstte toen ik zondag foto’s maakte bij de aanhouding van Feyenoord-aanhangers in Vlaardingen. Ze riepen dat ze mijn ‘kankerschedel’ wel zouden inslaan en ze gingen mij neersteken. Een aantal van die gasten heeft mij per auto ook gevolgd.’

Een van de stenen ging door het raam van de slaapkamer van zijn moeder, net op het moment dat ze naar bed ging. ‘Mijn moeder heeft hier niets mee te maken. Voor hetzelfde geld was zij geraakt”, aldus de persfotograaf.

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) noemt het incident ‘zeer alarmerend”. ‘Vooral omdat de aanval op zijn woonadres gericht is”, zegt algemeen secretaris Thomas Bruning. ‘Deze vorm van bedreiging van freelancejournalisten zien we helaas vaker en is zeer kwalijk, omdat hiermee ook partners en familie geconfronteerd worden met de bedreigingen.’

De journalistenvakbond zorgt via PersVeilig voor maatregelen ‘om deze kwetsbaarheid te beperken zoals camerabewaking en het inschrijven van het zzp-bedrijf op een andere locatie”. PersVeilig heeft als doel de positie van journalisten te versterken tegen geweld en agressie op straat, op social media of via juridische claims.

‘Maar in samenwerking met de politie en OM is het ook zaak dat dit soort geweld stevig wordt bestraft”, aldus Bruning.