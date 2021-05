Netanyahu tegen Biden: doen alles om burgerdoden te voorkomen

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Amerikaanse president Joe Biden verzekerd dat het Israëlische leger er alles aan doet om geen mensen te raken die niet betrokken zijn bij Hamas en andere strijdgroepen in de Gazastrook. Biden sprak zijn zorgen uit over de burgerslachtoffers in Gaza.

De twee spraken elkaar telefonisch nadat een Israëlische raket een gebouw had neergehaald met kantoren van onder meer persbureau Associated Press en nieuwszender al-Jazeera. Israël had kort voor de aanval gewaarschuwd dat iedereen het gebouw moest verlaten. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend.

Volgens Netanyahu zijn ‘degenen die niet betrokken waren geëvacueerd”. Hij bedankte de president voor de steun van de VS voor ‘ons recht om ons te verdedigen”.

Conflict de-escaleren

Beide leiders sprake elkaar drie dagen geleden ook. Vrijdag zei het Witte Huis er alles aan te doen om het conflict tussen Israël en Palestina te de-escaleren.

Sinds begin deze week zijn ongeveer 140 Palestijnen omgekomen in de Gazastrook, onder wie 40 kinderen. Israël heeft tien doden gemeld, van wie twee kinderen. Het geweld laaide op na rellen bij de al-Aqsamoskee in reactie op de dreigende uitzetting van Palestijnse gezinnen uit een Arabische wijk in Oost-Jeruzalem. Ook op de Westelijke Jordaanoever zijn Palestijnen gedood.