Duizenden lopen mee in vrijheidsmars in Amsterdam-Zuidoost

Enkele duizenden mensen hebben zaterdag in Amsterdam-Zuidoost een vrijheidsmars gelopen, de World Wide Rally for Freedom. Volgens een schatting van de gemeente waren zo’n 2500 mensen op de been. Ze hadden de inmiddels bekende gele paraplu’s bij zich, en ook vlaggen en spandoeken. De demonstratie verliep rustig en gemoedelijk, de politie hoefde niet in te grijpen, aldus de gemeente.