Steunbetuiging aan Palestina op Vrijthof in Maastricht

Op het Vrijthof in Maastricht demonstreren zaterdagavond zo’n 250 mensen om hun solidariteit met Palestina te tonen. De sfeer is rustig. De politie houdt een oogje in het zeil.

Eerder op de dag waren er al meerdere pro-Palestijnse betogingen in Den Haag.

Het geweld tussen Israël en de Palestijnen is een week geleden opgelaaid. Dat gebeurde na de dreigende uitzetting van gezinnen uit een Arabische wijk in Oost-Jeruzalem. Die gezinnen moeten plaatsmaken voor Joodse kolonisten. Er is voor de vijfde nacht op rij over en weer geschoten.