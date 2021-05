Honderden mensen bij pro-Palestijnse demonstraties in Den Haag

In Den Haag zijn zaterdag een paar honderd mensen aanwezig bij pro-Palestijnse betogingen. Op het Malieveld heeft zich een grote groep van ongeveer vijfhonderd mensen verzameld. Ze hebben onder meer vlaggen bij zich en er wordt geluisterd naar toespraken. Onder de sprekers is Tunahan Kuzu van DENK.

Op het Plein zijn zo’n tweehonderd mensen bijeen. Ze hebben vlaggen en spandoeken bij zich met teksten als: ‘Free Palestine, end the occupation’ en ‘Palestine is love’. Ook op de Hofplaats kwam zaterdagmiddag een groep mensen bij elkaar om te demonstreren. Inmiddels is het protest daar afgelopen.

Er is aardig wat politie aanwezig bij de demonstraties. Agenten kijken van afstand toe en spreken de aanwezigen af en toe aan dat ze zoveel mogelijk afstand van elkaar moeten houden.

Het geweld tussen Israël en de Palestijnen is een week geleden opgelaaid. Dat gebeurde na de dreigende uitzetting van gezinnen uit een Arabische wijk in Oost-Jeruzalem. Die gezinnen moeten plaatsmaken voor Joodse kolonisten. Er is voor de vijfde nacht op rij over en weer geschoten.