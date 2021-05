‘Veel ouders zouden hun kind laten vaccineren’

Meer dan de helft (59 procent) van de Nederlanders zou zijn of haar kind laten vaccineren tegen het coronavirus wanneer dat zou kunnen. Dat is de uitkomst van een representatief onderzoek onder bijna 3000 deelnemers aan het Hart van Nederland-panel.

De discussie over het wel of niet inenten van kinderen laait op nu deze week in Amerika het vaccin is goedgekeurd voor kinderen vanaf 12 jaar. Ook Duitsland en Frankrijk denken daarover na. Het zou bijvoorbeeld nodig kunnen zijn in gezinnen met kwetsbare familieleden.

Bijna 60 procent van de ondervraagden ziet dit wel zitten. Toch vindt 34 procent van de respondenten dat het geen zin heeft om kinderen te vaccineren. Reden: ze worden niet of nauwelijks ziek van het coronavirus en de kans is klein(er) dat ze het overbrengen.

Kinderen vanaf 12 jaar komen volgens de Nederlandse overheid nu nog niet in aanmerking voor een coronaprik. De vaccins zijn namelijk nog niet getest op de jonge doelgroep. Volgens epidemioloog Patricia Bruijning zou dat voor kwetsbare gezinnen wel een uitkomst bieden. ‘Er zijn gezinnen die al een jaar thuis zitten, ook al is een kwetsbare ouder gevaccineerd. In dat geval kun je beter het hele gezin vaccineren, zodat de kinderen ook weer zonder angst naar buiten kunnen en hun vriendjes weer kunnen zien.’