LAKS is bang dat meer eindexamenleerlingen zakken door corona

‘Door alle coronamaatregelen is het de vraag of leerlingen er klaar voor zijn. Wij hebben ervoor gepleit de eindexamens anders te houden, bijvoorbeeld door alleen de kernvakken te toetsen. De mentale gesteldheid van jongeren is achteruit gegaan en dan onthoud je dingen minder goed. We krijgen veel meldingen van jongeren die stress voelen over de examens. We hopen het niet terug te zien in de resultaten, maar we zijn er wel bang voor dat meer scholieren dan gebruikelijk zullen zakken”, zegt een woordvoerder van LAKS.

Het LAKS heeft elk jaar een plek waar scholieren hun klachten over de eindexamens kunnen melden, online of telefonisch. Vorig jaar waren de examens geschrapt vanwege de corona-uitbraak. Het jaar daarvoor kreeg het meldpunt zo’n 150.000 klachten, de jaren ervoor kwamen zo’n 170.000 meldingen binnen. ‘We hopen natuurlijk elk jaar dat we niet veel klachten krijgen en dat de examens voor iedereen soepel verlopen. Maar we verwachten nu veel klachten over de voorbereidingstijd, dat leerlingen niet genoeg tijd hebben gehad om te leren en zich niet goed hebben kunnen voorbereiden.’

Bijna 200.000 leerlingen doen eindexamen, van wie ongeveer de helft op het vmbo zit. De andere helft doet havo of vwo. ‘Leerlingen van havo en vwo klagen over het algemeen meer bij ons dan vmbo’ers”, zegt het LAKS. ‘Een vak als Nederlands springt er meestal uit met veel klachten, omdat leerlingen daar verrast kunnen worden door vragen.’

Het LAKS wil dat de overheid nu al nadenkt over de eindexamens van volgend jaar en de jaren erna. ‘We hopen dat we zo snel mogelijk terug kunnen naar normaal. Online-onderwijs is geen volwaardig onderwijs. Na de zomervakantie zal fysiek onderwijs weer mogelijk zijn, maar de leerlingen hebben een achterstand opgelopen. We weten niet waar ze staan, dat moet uitgezocht worden. En misschien moeten we daarop inspelen. Dat ze een vak kunnen wegstrepen, net als nu, of een extra herkansing krijgen. Dan kun je scholieren lucht geven zodat ze alsnog kunnen presteren.’