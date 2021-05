China laat voor het eerst ruimtevaartuig landen op Mars

Een Chinese onbemande verkenner is succesvol geland op de planeet Mars, melden Chinese staatsmedia. De succesvolle landing van Zhurong, zoals het wagentje heet, is een triomf voor Peking, dat steeds meer ambities heeft op het gebied van ruimtevaart.

De verkenner moest om een goede landing te maken eerst de ‘zeven minuten van doodsangst’ doormaken. De daling door de atmosfeer van Mars geldt als verraderlijk en is voor een aantal missies een brug te ver gebleken. De Chinese ruimtevaartdienst bevestigde dat de landing een succes was en president Xi Jinping feliciteerde alle betrokkenen.

China is het derde land dat gecontroleerd een ‘rover’ heeft laten landen op Mars. Dat lukte eerder alleen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. De staatstelevisie besteedde aandacht aan die historische gebeurtenis in het programma ‘Nihao Mars’ (’Hallo Mars’).

Mythe

De Chinezen hebben de zes wielen tellende Marsrover vernoemd naar een mythische vuurgod. Het karretje vloog naar Mars aan boord van de ruimtesonde Tianwen-1 (Hemelse Vragen-1). Die was in juli gelanceerd. In februari kwam het vaartuig aan bij planeet, na een moeilijke oversteek van 470 miljoen kilometer in ongeveer 200 dagen tijd.

Het wagentje met wetenschappelijke instrumenten is met een landingscapsule naar het planeetoppervlakte gebracht. Dat toestel gebruikte een parachute en stuwraketten om af te remmen tijdens de landing. Het bleef aanvankelijk op ongeveer 100 meter boven de grond hangen om een goede plek te zoeken.

China wil met de Zhurong sporen van leven vinden en het oppervlak en de bodem van Mars in kaart brengen. De verkenner kan zich met een snelheid van ongeveer 200 kilometer per uur over het planeetoppervlakte bewegen en wordt aangedreven door zonne-energie.

De Marsmissie is niet enige ambitieuze ruimteproject van China. Dat begon eind april ook aan de bouw van een ruimtestation bij de aarde.