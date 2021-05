Polderbaan op Schiphol weer beschikbaar

De Polderbaan is weer in gebruik. De meest westelijke start- en landingsbaan op Schiphol was vanaf eind januari buiten gebruik vanwege groot onderhoud.

Bij de grootschalige opknapbeurt is een oppervlakte van 600.000 vierkante meter vernieuwd, waarvoor 150.000 ton nieuw asfalt nodig was. Daarvan is 60 procent van het oude asfalt gerecycled. Verder is er zo’n 70 kilometer aan nieuwe bekabeling aangelegd en zijn 2100 baanlampen vervangen door een duurzamere led-variant.

Eigenlijk zou het werk ruim twee weken geleden al klaar zijn. Maar vanwege vorst in het voorjaar en hevige regenval begin deze maand liepen de werkzaamheden vertraging op.

Door de megaklus heeft de Polderbaan de komende zeven jaar geen groot onderhoud meer nodig, alleen het reguliere jaarlijkse onderhoud.