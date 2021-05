India: 326.098 nieuwe coronabesmettingen in afgelopen etmaal

In India zijn in de afgelopen 24 uur nog eens 326.098 coronabesmettingen vastgesteld, heeft het Indiase ministerie van Volksgezondheid zaterdagochtend gemeld. Dat zijn ongeveer 20.000 gevallen minder dan het aantal van vrijdag.

Ook het dodental ligt iets lager. In het afgelopen etmaal bezweken in India zeker 3890 personen aan de gevolgen van Covid-19. Vrijdag werd gemeld dat er in de afgelopen 24 uur precies 4000 coronagerelateerde sterfgevallen waren geregistreerd.

Het totale aantal vastgestelde besmettingen staat in India nu op 24,37 miljoen, het een na hoogste ter wereld. Het totale officiële dodental staat er op 266.207, het twee na hoogste ter wereld.