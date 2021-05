Israël zet aanvallen Gaza voort in vijfde nacht van beschietingen

Het geweld tussen Israël en de Palestijnen houdt ook in de nacht van vrijdag op zaterdag aan. Het is de vijfde nacht op rij dat er over en weer geschoten wordt.

De Palestijnse Rode Halve Maan meldt dat er inmiddels in totaal bijna 1900 gewonden zijn gevallen op de Westelijke Jordaanoever, in Oost-Jeruzalem en in de Gazastrook. Volgens Palestijnse bronnen zijn bij een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in de Gazastrook zeker zes doden gevallen, onder wie kinderen. Het Israëlische leger had daarop desgevraagd nog geen commentaar tegenover persbureau Reuters.

Aan de grens met Libanon, waar het ook onrustig is vanwege demonstraties en waar donderdag raketten op Israël werden afgeschoten, is een tweede demonstrant overleden na te zijn geraakt door Israëlisch geweervuur.

In totaal zouden er al meer dan 120 personen, onder wie een dertigtal kinderen, zijn omgekomen als gevolg van Israëlische luchtaanvallen. In Israël zijn tot dusver acht doden gevallen nadat Palestijnse militanten vanuit Gaza zo'n 2000 raketten hebben afgeschoten.

Het geweld tussen Israël en de Palestijnen is opgelaaid nadat de spanningen over de Israëlische nederzettingenpolitiek hoog waren opgelopen. In Jeruzalem kwam het afgelopen weken al geregeld tot botsingen tussen Palestijnen en de Israëlische politie.