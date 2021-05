Nieuw personeel Delta Air Lines moet gevaccineerd zijn

De luchtvaartmaatschappij heeft naar eigen zeggen grote voortgang geboekt met het bereiken van groepsimmuniteit onder het eigen personeel. Aan die standaard wil het vasthouden, meldt het concern in een verklaring. Vaccinatie is voor huidige medewerkers niet verplicht. Meer dan 60 procent van het personeel heeft al wel een prik gehad.

De aankondiging komt een dag nadat gezondheidsdienst CDC zei dat het voor volledig gevaccineerde Amerikanen mogelijk moet zijn om in openbare ruimtes geen gezichtsmasker meer te dragen. Dat betekent een keerpunt in de strijd tegen Covid-19.

Reizigers, ook mensen die zijn gevaccineerd, moeten in vliegtuigen en op luchthavens die onder de federale regels vallen nog altijd een masker dragen. Door de versoepelingen en de hogere vaccinatiegraad in het hele land zijn meer mensen bereid om te vliegen. Momenteel ligt het aantal reizigers via Amerikaanse vliegvelden op een niveau van 65 procent in vergelijking met de periode voor de crisis.