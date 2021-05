Ruim honderd aanhoudingen in Utrecht na noodbevel

De politie heeft vrijdagavond ruim honderd personen opgepakt die ondanks een noodbevel demonstreerden in de wijk Lombok. Een groep had zich na de Pro-Palestijnse demonstratie op het Jaarbeursplein verzameld bij de moskee aan de Kanaalstraat. De groep werd ingesloten door de ME en die heeft ruim honderd van hen aangehouden. Er is één persoon aangehouden vanwege het gooien van stenen naar agenten.

In het centrum en omliggende wijken in Utrecht geldt vrijdagavond een noodbevel, omdat deelnemers van een ontbonden demonstratie op het Jaarbeursplein zich verplaatsten door de stad.