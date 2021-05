Kritiek links op 'eenzijdige' tweet Rutte over Israël en Gaza

Linkse partijen in de Tweede Kamer hebben kritiek op een tweet van demissionair minister-president Mark Rutte over de escalerende strijd tussen Israël en de Palestijnen. "Een ongelooflijk eenzijdige tweet", aldus Jasper van Dijk van de SP.

"Het is onacceptabel dat Hamas willekeurig raketten op de burgerbevolking afvuurt. Nederland steunt het recht van Israël op zelfverdediging, binnen de grenzen van het internationaal recht en proportionaliteit", schrijft Rutte die "zeer bezorgd" is over het geweld. Hij roept op tot een wapenstilstand.

Volgens D66'er Sjoerd Sjoerdsma moet het geweld stoppen "maar waarom zwijgt Rutte bij nederzettingenbouw, onteigeningen? Waarom zwijgt Rutte als Israël duizenden Palestijnen verwondt in Gaza in 2018? Internationaal recht mag je niet à la carte inzetten: het geldt altijd, overal en voor iedereen", twittert hij.

GroenLinks

Zijn collega Tom van der Lee van GroenLinks vindt dat het geweld onmiddellijk moet stoppen, maar vraagt zich af waarom premier Rutte het niet "onacceptabel" noemt dat Israël doorgaat met annexaties van Palestijns gebied.

"Spreek je ook eens uit over de decennialange mensenrechtenschendingen van de Israëlische regering jegens de Palestijnen. Zonder het wegnemen van de onderdrukking van de Palestijnen, is er geen oplossing voor het conflict", vindt Stephan van Baarle van DENK.

ChristenUnie

Er is ook steun voor de premier. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie noemt het een goede statement. "Er zijn al meer dan 2000 raketten vanuit Gaza op Israëlische burgers - Arabieren en Joden - afgevuurd. Als dat stopt, stopt Israël met haar acties tegen Hamas in Gaza."

Het geweld is de afgelopen dagen snel geëscaleerd. De radicale Palestijnse beweging Hamas vuurt honderden raketten vanuit Gaza af op Israël. Dat bombardeert massaal op zijn beurt weer doelen in Gaza. Er vielen de afgelopen dagen 120 doden aan Palestijnse kant en acht Israëliërs verloren het leven.