VS willen de-escalatie in conflict tussen Israël en Palestina

Israël heeft het recht heeft om zichzelf te verdedigen tegen raketten die worden afgevuurd uit de Gazastrook door de militaire tak van Hamas, aldus de zegsvrouw. Israël heeft de raketaanvallen beantwoord met bombardementen en artilleriebeschietingen. In de Gazastrook zijn meer dan 120 mensen om het leven gekomen, in Israël acht.

Biden zei in een verklaring dat Palestijnen en Israëliërs evenveel recht hebben op ‘een leven met waardigheid en veiligheid. Geen enkele familie zou angst moeten hebben in hun eigen huis of in een gebedshuis”.

Het geweld rond de Gazastrook laaide deze week weer flink op na rellen bij de al-Aqsamoskee. Die volgden op de dreigende uitzetting van gezinnen uit een Arabische wijk in Oost-Jeruzalem. Die mensen moeten plaatsmaken voor Joodse kolonisten.

De VS zeggen dat de humanitaire steun aan de Palestijnen blijft doorgaan.