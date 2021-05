Jeangu Macrooy ontspannen richting tweede repetitie

Jeangu Macrooy is zijn avontuur op het Eurovisie Songfestival in eigen land ontspannen begonnen. De zanger voelt zich ondanks alle indrukken goed, is uitgerust en van zenuwen zijn geen sprake. "Het voelt heel lekker dat het eindelijk is begonnen", zegt de Nederlandse inzending in gesprek met het ANP.

Donderdag repeteerde Jeangu zijn act voor het eerst op het grote podium in Rotterdam Ahoy, zaterdagochtend is de tweede repetitie. Het was een overweldigende ervaring, vertelt hij. "Op het moment dat ik de zaal in stapte had ik kippenvel. Ik werd er emotioneel van. Je beseft dan ineens hoe groot het songfestival is en dat je droom uitkomt." Echt lang om er bij stil te staan had Jeangu echter niet. Lachend: "twee minuten later begon de klok te lopen."

In een half uur tijd zong Jeangu zijn lied Birth Of A New Age drie keer. "Ik heb er echt van genoten. Het is gewoon kicken om op zo'n groot podium te staan", aldus Jeangu, die redelijk relaxed de bühne op ging. "Met de zenuwen viel het mee. Voordat je op het podium staat, heb je al allerlei voorbereidingen achter de rug. Het geluid en je oortjes worden bijvoorbeeld getest. Je weet dan gewoon als je daar staat dat je alleen maar hoeft te denken aan optreden. Maar de zenuwen komen zeker, zeker als we live gaan op de 22e."

Tevreden

Jeangu is tevreden over zijn eerste repetitie maar perfectionistisch als hij is, zag hij nog wel ruimte voor verbetering. "We hebben meteen gisteren al geëvalueerd. We willen natuurlijk iets neerzetten waar straks iedereen trots op kan zijn", zegt hij. Zowel qua performance als qua techniek moeten dingen beter.

"Wanneer ik tevreden ben? Als ik kan genieten van het moment en iets neerzet waar iedereen trots op kan zijn", besluit Jeangu. Hij hoopt dat de mensen thuis door de boodschap geraakt worden. "Uiteindelijk is dat wat je wilt bereiken als artiest, dat mensen een connectie voelen met wat je doet. Daar gaan we ook voor."