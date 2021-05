Britten en Ieren beloven soepele handelsstromen

Sinds de Britten vorig jaar de exit uit de Europese Unie voltooiden, zijn de banden tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk verzuurd. Vooral vanwege passages in de scheidingsdocumenten die gaan over de handel tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland, dat deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk.

Johnson en de Ierse premier Micheal Martin waren het eens ‘over het belang van samenwerking’ en het respecteren van het Akkoord van Belfast, ook wel het Goedevrijdagakkoord genoemd. ‘Dit om een vlotte handel tussen Groot-Brittannië, Noord-Ierland en de Ierse Republiek in stand te houden”, zei een woordvoerder van de regering-Johnson in een verklaring.

Het Goedevrijdagakkoord maakte een einde aan drie decennia van geweld tussen overwegend katholieke nationalisten die strijden voor een verenigd Ierland en overwegend protestantse loyalisten, die willen dat Noord-Ierland deel blijft uitmaken van het Verenigd Koninkrijk. Het vredesakkoord stond centraal in de brexitgesprekken.

Beide partijen stemden in met een open Ierse landsgrens om de vrede, de vrije handel en het reizen op het eiland te behouden. Maar de overeenkomst hield ook in dat Noord-Ierland in feite deel zou blijven uitmaken van de interne goederenmarkt van de EU, wat controles in de havens betekende.