Libanese betogers dringen Israël binnen

Een groepje pro-Palestijnse betogers is vanuit Libanon Israël binnengedrongen en weer verjaagd, volgens plaatselijke media. Een groep stookte vuurtjes bij hekken langs de grens en wist vervolgens door een opening in de afrasteringen Israëlisch grondgebied te bereiken. Volgens plaatselijke media is door grenswachten op betogers geschoten en is er een gewond geraakt. De indringers zijn korte tijd later weer naar Libanon teruggegaan.

Aan de Jordaanse grens met het door Israël bezette deel van Palestina zijn er ook pro-Palestijnse betogingen. De Jordaanse oproerpolitie greep in toen demonstranten naar de historische Allenby-brug bij Jericho trokken. De brug verbindt Jordanië met de Westelijke Jordaanoever. Volgens Israëlische media is er met molotovcocktails naar grenswachten gegooid.

Een Israëlische militair zou een betoger dodelijk hebben getroffen aan de Israëlische grens met de Westelijke Jordaanoever ten noorden van Jenin. In totaal zijn vrijdag vier Palestijnen gedood op de Westoever en meer dan 150 gewonden gevallen, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid.

Spanningen

De spanningen tussen Israël en de Palestijnen zijn naar nieuwe hoogtepunten gedreven door de dreigende uitzetting van gezinnen uit een Arabische wijk in Oost-Jeruzalem. Ze moeten zoals vaker in de bezette gebieden plaats maken voor Joodse kolonisten. Het leidde tot felle protesten bij de al-Aqsamoskee en beschietingen over en weer tussen strijders van onder meer de beweging Hamas in Gaza en de Israëlische strijdkrachten.

De verdrijving van Palestijnen begon in de tweede helft van de jaren veertig en wordt jaarlijks herdacht op de Dag van de Catastrofe. Die valt op 15 mei. Het was in 1948 de dag dat Palestina ophield een Britse mandaatgebied te zijn en er een Joodse staat werd gevestigd. De Dag van de Catastrofe lijkt met de huidige onlusten een onrustige dag te worden.