Disney onderuit op groen Wall Street

Het aandeel van entertainmentconcern Walt Disney ging bij opening van de aandelenbeurzen in New York flink onderuit na een kwartaalupdate. Daaruit bleek dat het aantal abonnees voor streamingdienst Disney+ weliswaar toenam, maar minder sterk dan waar door kenners rekening mee werd gehouden.

Het aantal abonnees kwam uit op 103,6 miljoen, maar analisten hadden gerekend op een stijging tot boven de 110 miljoen. De koers van Disney zakte in de vroege handel dik 4 procent.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een plus van 0,5 procent op 34.190 punten. De brede S&P 500 steeg 0,8 procent tot 4144 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq ging 1,2 procent vooruit tot 13.279 punten. Daarmee wordt voortgeborduurd op de plussen van een dag eerder dankzij een wegebbende vrees voor een snelle renteverhoging van de Federal Reserve.

Winkelverkopen

Beleggers op Wall Street bogen zich ook over cijfers over de winkelverkopen en industrie in de Verenigde Staten. De detailhandelsverkopen in de grootste economie ter wereld bleven in april onveranderd in vergelijking met maart toen die nog sterk klommen. Er was op een stijging gerekend. Verder ging de industriële productie in de VS vorige maand met 0,7 procent omhoog.

Onder meer de technologiefondsen waren in trek door de afgezwakte angst voor een snellere renteverhoging door de Amerikaanse centrale bank. Een hogere rente is met name negatief voor techbedrijven. Grote namen als Apple, Amazon, Facebook, Tesla, Microsoft en Google-moeder Alphabet werden tot 1,7 procent hoger gezet.

Airbnb profiteerde afgelopen kwartaal van het opheffen van coronabeperkingen in verschillende landen, waaronder de VS. Het bedrijf noteerde voor 10,3 miljard dollar aan boekingen, ruim de helft meer dan een jaar eerder toen de coronacrisis begon en de reiswereld vrijwel tot stilstand kwam. Het aandeel ging 0,2 procent omhoog.

Coinbase

Coinbase, het grootste handelsplatform voor digitale munten in de VS, won 4 procent. De omzet ging in het afgelopen kwartaal sterk omhoog door de toegenomen handel in cryptomunten als bitcoins. Ook maaltijdbezorger DoorDash opende de boeken en steeg bijna 9 procent. Ook omdat het zijn verwachtingen voor het hele jaar opschroefde. Wietkweker Aurora Cannabis zakte juist 7 procent na tegenvallende resultaten.

De euro stond op 1,2113 dollar, tegen 1,2068 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,4 procent duurder op 64,71 dollar. Brentolie klom 1,5 procent in prijs tot 68,05 dollar per vat.