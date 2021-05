Restaurantketen La Place zit voortaan ook in Denemarken

Restaurantketen La Place heeft zijn eerste vestiging geopend in Denemarken. Het nieuwe restaurant bevindt zich in het treinstation van Kopenhagen. Later dit jaar wil La Place ook op andere plekken in het land de deuren openen, onder meer op de luchthaven bij de Deense hoofdstad.

Voor de gang naar Denemarken is La Place-eigenaar en supermarktconcern Jumbo een strategische samenwerking aangegaan met SSP. Dat is een organisatie die reizigers van over de hele wereld op vliegvelden en treinstations bedient van eten en drinken. SSP zal La Place op basis van een franchiseformule in de Deense markt zetten.

La Place, jarenlang bekend als het huisrestaurant van warenhuisketen V&D, is al langer internationaal actief. De keten is ook te vinden in landen als de Verenigde Staten, Canada, Frankrijk, Spanje en Duitsland. In Nederland zelf heeft La Place zestig restaurants.