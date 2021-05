Onderzoek in India naar dood door bliksem getroffen olifanten

De dood van zeker achttien ‘door de bliksem getroffen’ olifanten in de Indiase deelstaat Assam wordt nader onderzocht door de autoriteiten en natuurbeschermers. De dood van zo veel olifanten tegelijk in een natuurpark wordt door milieubeschermers als verdacht beschouwd. De dieren zouden woensdagavond laat in het woud in de streek van Nagaon zijn getroffen tijdens noodweer.

Het beheer van het natuurpark heeft bliksem als doodsoorzaak genoemd, maar een ploeg dierenartsen en natuurbeschermers is vrijdag naar het ‘massagraf’ in het woud gegaan om autopsie uit te voeren. Sommigen vrezen dat de dieren zijn vergiftigd. De laatste jaren zijn er in India, ook in deze streek, steeds vaker botsingen tussen mens en olifant waar aan beide zijden doden bij vallen. Het komt vooral omdat mensen dieper doordringen in natuurgebieden waar de Aziatische olifanten in het wild leven.

Het is niet voor het eerste dat olifanten door de bliksem worden gedood. Het hoofd van het natuurbeheer in Assam zei tegen de krant The Hindu dat eerder vijf olifanten in de deelstaat West-Bengalen door blikseminslagen gedood zijn, maar hij vindt achttien tegelijk wel erg veel.