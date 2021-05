Arjen Lubach volgend jaar ‘bijna dagelijks’ op NPO 1

Details over het programma zijn nog niet bekend. ‘Op dit moment kan ik niet veel meer zeggen dan dat ik samen met mijn vaste team in 2022 een nieuw, bijna dagelijks programma ga maken”, laat Lubach weten aan het ANP. ‘De eerste vier seizoenen ga ik vullen met herhalingen van Andere Tijden, maar verder kan ik nog niks loslaten.’

Geruchten dat Lubach een ‘daily’ krijgt, deden al een tijdje de ronde. De presentator, die lang zei dat het in Nederland onmogelijk is om een dagelijks komisch programma over de actualiteit te maken naar Amerikaans voorbeeld, hield zijn Instagramvolgers de hele week in spanning met cryptische boodschappen. Maandag plaatste Lubach een foto met alleen het woord ‘maandag’, dinsdag volgde een foto met ‘maandag dinsdag’ en zo ging hij door tot en met donderdag. Vrijdagochtend voegde Lubach ‘2022 NPO 1 VPRO’ toe aan het lijstje.

Lubach nam in maart na dertien seizoenen afscheid van zijn populaire wekelijkse VPRO-programma Zondag met Lubach. De satirische show, die in 2017 de Gouden Televizier-Ring won, wist door de jaren heen steeds meer kijkers te trekken. Zondag met Lubach begon in 2014 met zo’n 400.000 kijkers en zwaaide in maart af met ruim 1,8 miljoen kijkers. De stijgende kijkcijfers dankte Zondag met Lubach onder meer aan De Wereld Draait Door, waarin in de beginjaren geregeld aandacht werd besteed aan de satirische show.