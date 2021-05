Lege stoelen bij Australische repatriëringvlucht vanuit India

De vlucht van vrijdag is de eerste van de drie die de regering al heeft ingepland. Die autoriteiten weerden alle reizigers uit India vanwege de coronacrisis in dat land, maar kwam daar na veel kritiek op terug. Hoewel de internationale grenzen al ruim een jaar grotendeels zijn gesloten, mochten Australische staatsburgers en inwoners altijd vanuit het buitenland terugkeren.

In India zijn ongeveer 9000 Australische staatsburgers en inwoners die terug naar huis willen. Australië wil eind juni duizend van hen hebben gerepatrieerd. Kwetsbare mensen krijgen hierbij voorrang. Zij moeten zich voor vertrek laten testen op het coronavirus en mogen alleen met een negatieve uitslag mee.

Quarantaine

De passagiers moeten bij terugkomst twee weken in quarantaine. Dat gebeurt onder meer in Howard Springs. De afgelegen quarantainefaciliteit in die noordelijke stad kan nu elke twee weken 1000 mensen opvangen. De regering wil de capaciteit in juni hebben verdubbeld.

Het inreisverbod voor mensen uit India duurt nog tot en met zaterdag. Tot die tijd is het voor mensen zonder Australische nationaliteit of verblijfsvergunning verboden om naar Australië te komen. Op overtreding staat een boete of een celstraf, net als bij het negeren van de quarantaineplicht in het land.