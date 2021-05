Nikkei toont herstel, webwinkel Alibaba zakt in Hongkong

De aandelenbeurs in Tokio toonde vrijdag herstel na drie zware verliesbeurten op rij. Beleggers trokken zich op aan de positieve omslag op Wall Street, waar de zorgen over een hogere rente weer afnamen na geruststellende woorden van een bestuurder van de Federal Reserve (Fed). Christopher Waller was de derde Amerikaanse centralebankier die de hoge inflatie in de Verenigde Staten als een tijdelijk fenomeen omschreef en daarmee de angst voor een snelle renteverhoging door de Fed weg nam.

De Nikkei in Tokio ging uiteindelijk 2,3 procent hoger het weekeinde in op 28.084,47 punten. De Japanse hoofdindex liep deze week wel flink averij op door de inflatiezorgen en verloor dik 4 procent op weekbasis. Isuzu Motors maakte een koerssprong van 21 procent. Beleggers reageerden enthousiast op de sterke winstverwachting die de Japanse fabrikant van auto’s, vrachtwagens en bussen afgaf voor het nieuwe boekjaar. Ook de resultaten van autobouwer Suzuki (plus 2,8 procent) en horlogemaker Citizen Watch (plus 11 procent) werden goed ontvangen.

Toshiba daalde 0,5 procent. Het elektronicaconcern, dat onlangs nog een overnamebod van 20 miljard dollar afwees, voorziet in het nieuwe boekjaar een forse winstgroei na de daling in het afgelopen jaar. Persbureau Reuters meldde daarnaast dat de Europese activiteiten van het bedrijf zijn getroffen door een cyberaanval. Naar verluidt gaat het om dezelfde groep hackers die het Amerikaanse Colonial Pipeline aanvielen, waardoor dat bedrijf zijn oliepijplijnen moest stilleggen.

In Hongkong ging Alibaba (min 4,6 procent) verder omlaag na de verliesbeurt op Wall Street, waar het bedrijf ook een notering heeft. Het Chinese webwinkelconcern leed voor het eerst sinds 2012 een kwartaalverlies. Het verlies werd veroorzaakt door de miljardenboete die het bedrijf kreeg opgelegd door de Chinese autoriteiten voor monopoliepraktijken. Peking is al enige tijd bezig om de grote techbedrijven in het land harder aan te pakken. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,9 procent in de plus en de beursgraadmeter in Shanghai steeg 1,5 procent.