Van Gogh en Mondriaan verkocht in New York

Bij veilinghuis Christie's in New York is een werk van Vincent van Gogh en een van Piet Mondriaan verkocht.

Le pont de Trinquetaille van Van Gogh bracht 30,9 miljoen euro op, ruim boven de geschatte opbrengst van tussen de 21 miljoen en 29 miljoen euro. Van Gogh schilderde het in het Franse Arles in juni 1888. Het werd bij Christie's onder de hamer gebracht door een privéverzamelaar.

Piet Mondriaans Composition No. II, with Yellow, Red and Blue uit 1927 ging voor 21,6 miljoen euro van de hand. Het veilinghuis verwachtte rond de 20 miljoen. Dit werk was in handen van een bank in Zwitserland.

Hoogtepunt van de veiling in New York was een vrouwenportret van Pablo Picasso, geschilderd in 1932. Femme assise près d'une fenêtre bracht 85 miljoen euro op, bijna twee keer zoveel als Christie's had verwacht.