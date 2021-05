Leger Israël: Gazastrook toch niet met grondtroepen binnengetrokken

Het Israëlische leger is de Gazastrook donderdagavond toch niet binnengetrokken, heeft een woordvoerder van het Israëlische leger gezegd in de nacht van donderdag op vrijdag.

Diezelfde woordvoerder had donderdagavond laat juist nog bevestigd dat er wel sprake was van een Israëlische grondoperatie in de Gazastrook. Volgens het Israëlische leger is er sprake geweest van een ‘intern communicatieprobleem”.

Het Israëlische leger meldde op Twitter dat grondtroepen met luchtsteun doelen in de Gazastrook aanvielen. Twee uur nadat een woordvoerder had bevestigd dat Israëlische troepen de grens met de Gazastrook waren overgestoken, kwam het leger met een ‘verduidelijking’ waarin gesteld wordt dat Israëlische grondtroepen en de luchtmacht weliswaar doelen in de Gazastrook bestoken, maar het gebied niet zijn binnengetrokken.