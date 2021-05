Fed neemt renteangst weg, Wall Street hard omhoog

Amerikaanse beleggers lijken donderdag van hun angst voor een snelle rentestijging af te zijn geholpen. Federal Reserve-bestuurder Christopher Waller was de derde centralebankier die de hoge inflatie in de Verenigde Staten als een tijdelijk verschijnsel verklaarde. De hoge prijsstijgingen hebben namelijk deels te maken met schaarste aan bepaalde producten door de herstart van de economie na de coronacrisis.

De zalvende woorden van de Fed-bestuurders nam de angst weg dat de Amerikaanse koepel van centrale banken snel aan het rentetarief gaat sleutelen. Desondanks zetten beleggers hun overstap van groeifondsen als techfondsen naar onder meer industriële bedrijven en financiële instellingen voort. Techbedrijven als Apple en Microsoft stegen toch tot 1,8 procent door koopjesjagers.

De Dow-Jonesindex steeg 1,3 procent tot 34.021,45 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd 1,5 procent hoger gezet op 4112,50 punten en techbeurs Nasdaq kreeg er 0,7 procent bij tot 13.124,99 punten.

Tesla

Tesla daalde ruim 3 procent nadat topman Elon Musk bekendmaakte dat de fabrikant van elektrische auto’s weer stopt met het accepteren van bitcoin als betaalmiddel. De reden daarvoor is de enorme hoeveelheid fossiele energie die gebruikt wordt voor bitcoin. De koers van bitcoin daalde ook flink en stond bij het slot van de Amerikaanse beurzen rond de 49.000 dollar.

Ook andere bedrijven die iets met bitcoin te maken hebben, leverden in. Zo ging Coinbase, het grootste Amerikaanse handelsplatform voor digitale valuta’s, 6,5 procent omlaag. Branchegenoten als Marathon Digital, Riot Blockchain en MicroStrategy verloren tot ruim 16 procent.

McDonald’s

McDonald’s verhoogde de lonen van de medewerkers van de eigen restaurants en steeg 0,8 procent. Het overgrote merendeel van het personeel in de Verenigde Staten werkt voor franchisehouders.

Verder was er aandacht voor Boeing, dat 0,8 procent won. De vliegtuigfabrikant heeft een stap gezet richting de oplossing van elektrische problemen bij zijn probleemtoestel 737 MAX. Sommige componenten in de cockpit van de vliegtuigen zijn niet goed geaard.

Alibaba

Het Chinese webwinkelconcern Alibaba (min 6,3 procent) heeft voor het eerst sinds 2012 een kwartaal met nettoverlies afgesloten. De in New York genoteerde onderneming kampte namelijk met een miljardenboete die werd opgelegd door de Chinese autoriteiten voor monopoliepraktijken.

De euro was 1,2084 dollar waard, tegen 1,2068 dollar bij de slotbel in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 3,5 procent goedkoper op 63,76 dollar. Brentolie daalde 3,4 procent in prijs tot 66,96 dollar per vat.