Israël ook met raketten beschoten vanuit Libanon

Israël is ook vanuit buurland Libanon onder vuur genomen met raketten. Het Israëlische leger bevestigde dat drie projectielen zijn afgeschoten. Die zouden zonder schade aan te richten in de Middellandse Zee zijn gestort.

Het is nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de raketbeschieting. In het verleden heeft de aan Iran gelieerde Hezbollah-beweging vanuit het buurland raketten afgevuurd op Israëlisch grondgebied. Ook lokale Palestijnse groepen hebben dergelijke aanvallen uitgevoerd.

Een getuige in de noordelijke havenstad Haifa vertelde dat ze kort na elkaar drie explosies hoorde. Er klonken geen waarschuwingssirenes en dat was volgens het leger "volgens het protocol". Dat betekent vermoedelijk dat er geen risico was dat bewoonde gebieden geraakt zouden worden.

Verdere escalatie

De laatste beschieting betekent een verdere escalatie van het geweld dat deze week oplaaide. Israël wordt al dagen onder vuur genomen vanuit de Gazastrook, een Palestijnse enclave aan de kust. Het leger zegt dat sinds maandag 1750 raketten zijn afgevuurd door militante Palestijnen. De Israëlische strijdkrachten voerden op hun beurt honderden luchtaanvallen uit.

Minister van Defensie Benny Gantz heeft inmiddels de mobilisatie goedgekeurd van nog eens 9000 extra reservisten, maakte zijn kantoor donderdagavond bekend. Er waren eerder deze week ook al 5000 reservisten opgeroepen.

Het dodental door de strijd blijft ondertussen oplopen. De autoriteiten in de door Hamas gedomineerde Gazastrook spreken over 103 doden, onder wie 27 kinderen. In Israël kwamen zeven mensen om het leven.