Jeangu Macrooy ziet verbeterpunten na eerste repetitie

Jeangu Macrooy is tevreden met zijn eerste repetitie op het Eurovisie Songfestival. De zanger vindt echter dat het nog beter kan, zei hij donderdag na afloop tijdens een persconferentie in Rotterdam Ahoy.

‘Ik ben heel blij met de eerste repetitie. Ik ben een perfectionist, dus er zijn altijd dingen die beter kunnen, maar ik heb er enorm van genoten”, aldus Macrooy.

De Nederlandse vertegenwoordiger tijdens het songfestival was lichtelijk geëmotioneerd toen hij Ahoy voor het eerst binnenkwam. Macrooy is blij dat hij volgende week voor publiek kan optreden. ‘Het is voor mij echt lang geleden dat ik mensen in de zaal had en de energie van publiek terug kon krijgen.’

Eigen persoonlijkheid

De zanger vindt het belangrijk dat hij iets van zijn eigen persoonlijkheid in zijn act en lied heeft gestopt. Zo is hij trots dat hij de Surinaamse taal Sranan Tongo op het songfestival kan introduceren. ‘Ik ben heel dankbaar dat ik de kans heb om zo iets van mijn identiteit te laten zien.’

De zanger vindt het jammer dat zijn ouders er niet bij kunnen zijn. Zij wonen in Suriname en kunnen vanwege de coronaregels niet naar Nederland reizen. ‘Dat begrijp ik natuurlijk, maar het is evengoed jammer. Mijn ouders kochten mijn eerste gitaar en lieten me mijn muzikale passie ontdekken.’

Macrooy is al verzekerd van een plaats in de finale. Hij repeteert zaterdag voor de tweede keer.