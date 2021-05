Techfondsen zorgen voor kleine minnen op Amsterdamse beurs

De Amsterdamse beurs heeft het verlies donderdag op Hemelvaartsdag beperkt gehouden na stevige dalingen eerder in de week. Ook aan het begin van de handelsdag stonden de Europese beurzen nog fors lager, maar onder aanvoering van techfondsen als Adyen en ASML ging de AEX naar het groen voordat in de laatste minuten toch weer wat terrein werd prijsgegeven.

Techfondsen hadden het de afgelopen dagen zwaar te verduren. Beleggers vrezen voor een hogere rente door de oplopende Amerikaanse inflatie. De Federal Reserve zou daardoor eerder dan verwacht de rente kunnen ophogen. Juist techfondsen krijgen daardoor klappen omdat beleggers kiezen voor bijvoorbeeld aandelen van financiële instellingen bij een hogere rente en ze verkopen dan juist de aandelen van techbedrijven die de laatste tijd sterk in prijs zijn gestegen.

De AEX eindigde uiteindelijk met een klein minnetje van 0,1 procent op 694,22 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 1035,70 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,4 procent. Die in Londen verloor 0,6 procent

Adyen

Betalingsverwerker Adyen was met een plus van 2,1 procent de grootste stijger in de AEX. Ook chipmachinemaker ASML (plus 1,8 procent) en zorgtechnologiebedrijf Philips (plus 1,2 procent) deden het goed. Aegon sloot de rij met een verlies van meer dan 4 procent. De verzekeraar steeg woensdag nog na beter dan verwachte kwartaalcijfers, maar die winst werd weer tenietgedaan.

Qua bedrijfsnieuws was het relatief rustig vanwege Hemelvaartsdag. Pharming kwam wel met kwartaalcijfers. Het biotechnologiebedrijf zag de verkopen van zijn belangrijkste medicijn Ruconest flink dalen. Door de tijdelijke sluiting van veel artsenpraktijken vanwege de coronapandemie namen patiëntbezoeken af en werd het middel minder vaak voorgeschreven. Het aandeel kelderde haast 10 procent en was met afstand de hekkensluiter bij de middelgrote bedrijven. Branchegenoot Galapagos stond juist aan kop met een plus van 3,3 procent.

Burberry

In Londen leverde Burberry 4,2 procent in. Het Britse modehuis, bekend van het ruitjespatroon, zag de omzet in het afgelopen boekjaar dalen doordat veel winkels gesloten moesten blijven vanwege de coronapandemie. In de afgelopen maanden herstelden de verkopen weer dankzij een sterke vraag uit China en Zuid-Korea, maar de resultaten blijven achter bij concurrerende merken als LVMH en Hermès.

De euro was 1,2068 dollar waard, tegenover 1,2071 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2,8 procent goedkoper op 64,21 dollar. Brentolie daalde 2,5 procent in prijs tot 67,56 dollar per vat.