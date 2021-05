Israël stuurt versterkingen naar grens Gazastrook

Israël voerde de afgelopen dagen honderden luchtaanvallen uit in de Gazastrook. Een legerwoordvoerder zegt dat voorbereidingen worden getroffen voor ‘verschillende scenario’s”. Hij noemde een grondoffensief ‘een scenario”.

Het geweld tussen Israëliërs en Palestijnen heeft de afgelopen dagen het leven gekost aan burgers aan beide kanten van de grens. De Palestijnse autoriteiten maakten melding van 83 doden, onder wie 17 kinderen. Ook raakten meer dan 480 mensen gewond.

In Israël vielen minstens zeven doden, onder wie een kind van zes. Het leger zegt dat het huis van het jongetje is geraakt door een raket uit de Gazastrook. In totaal zouden militante Palestijnen in enkele dagen tijd ruim 1600 raketten hebben afgevuurd.