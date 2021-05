Prada wil diversiteit in mode-industrie verbeteren

Modehuis Prada wil de diversiteit onder zijn personeel en in de mode-industrie in zijn geheel verbeteren. Daarvoor kondigde het bedrijf een reeks aanpassingen aan, waaronder een betaald stageprogramma, beurzen voor de Fashion Institute of Technology en een partnerschap met Dorchester Industries om een driejarig ‘ontwerplaboratorium’ te creëren.

Het gaat vooral om stappen die zijn gericht op mensen uit minderheidsgroepen. Een maand voordat de pandemie ook de mode-industrie in New York in beroering bracht, beloofde Prada al om maatregelen te nemen na beschuldigingen van racisme.

Prada zegt in een verklaring ‘concrete en belangrijke maatregelen te nemen om de carrière- en beroepsmogelijkheden voor gekleurde mensen in de mode-industrie uit te breiden.’ Het bedrijf voegde daaraan toe dat Prada zich bewust is van ‘de barrières die de toegang tot de mode-industrie in de weg staan”.

Eerder stelde een commissie in New York een onderzoek in naar Prada. Dat gebeurde omdat het bedrijf in 2018 beeldjes verkocht die sterke gelijkenis vertoonden met racistische karikaturen die historisch zijn gebruikt voor het kleineren van zwarte mensen. Na de storm van kritiek stemde Prada in met een reeks maatregelen om de diversiteit te bevorderen.