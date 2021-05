Festival Defqon.1 duurt volgend jaar vier dagen

Het Nederlandse dancefestival Defqon.1 zal voor het eerst vier dagen duren. De organisatie van het grootste hardstyle-evenement van de wereld heeft donderdag bekendgemaakt een extra dag toe te voegen aan de achttiende editie van volgend jaar. Het feest in Biddinghuizen duurt nu van 23 tot en met 26 juni.

De organisatie van Defqon.1 heeft besloten de editie te verlengen omdat het festival vanwege de coronapandemie twee keer moest worden uitgesteld. Mensen die al kaartjes hadden voor de verplaatste edities krijgen de kans hun ticket om te boeken. De nieuwe kaarten voor vier dagen gaan in juli in de verkoop.

De digitale editie van Defqon. 1 At Home van dit jaar is ook verlengd. Het festival is nu van 24 juni tot en met 27 juni te streamen.

In 2019 kwamen er op de zeventiende editie van Defqon.1 78.000 danceliefhebbers af. Het was de best bezochte editie ooit.