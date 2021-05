Driedaagse wapenstilstand begint in Afghanistan

Een driedaagse wapenstilstand is begonnen in Afghanistan. Het bestand werd vorige week afgekondigd door de extremistische Taliban, waarop de Afghaanse president Ashraf Ghani zijn strijdkrachten opriep hier gehoor aan te geven.

Er wordt tot zaterdagavond niet gevochten vanwege Eid al-Fitr, het einde van de vastenmaand ramadan. Het staakt-het-vuren komt op een moment waarop de onrust in Afghanistan weer is toegenomen. In de recente dagen vonden hevige gevechten plaats tussen het leger en de Taliban.

Het geweld in Afghanistan is opgelaaid sinds bekend werd dat de internationale troepen zich gaan terugtrekken. De buitenlandse militairen zijn op 1 mei officieel begonnen met hun aftocht die op 11 september afgerond moet zijn. De Taliban hebben sindsdien hun aanvallen op onder meer provinciale hoofdsteden, legerbases en controleposten geïntensiveerd.

De Taliban waren in Afghanistan aan de macht totdat de Verenigde Staten het land binnenvielen na de aanslagen van 11 september 2001. De Amerikanen waren op zoek naar al-Qaeda-leider Osama Bin Laden. Hij werd gezien als het brein achter de aanslagen.