AEX onderuit op Hemelvaartsdag, Pharming keldert 10 procent

Veel Nederlandse bedrijven zijn gesloten vanwege Hemelvaartsdag, maar Pharming kwam wel met kwartaalcijfers. Het biotechnologiebedrijf zag de verkopen van zijn belangrijkste medicijn Ruconest flink dalen. Door de tijdelijke sluiting van veel artsenpraktijken vanwege de coronapandemie namen patiëntbezoeken af en werd het middel minder vaak op herhaling voorgeschreven of werd uit de voorraad geput. Ook kregen minder nieuwe patiënten Ruconest voorgeschreven. Het aandeel kelderde 10 procent in de MidKap.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,8 procent in het rood op 682,51 punten. De hoofdindex is in een week tijd met dik 5 procent gedaald ten opzichte van de hoogste koers ooit, die op 7 mei werd bereikt. De MidKap daalde 1,2 procent tot 1025,61 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 1,4 procent.

Alle bedrijven omlaag

Alle 25 AEX-bedrijven gingen omlaag. Olieproducent Shell (min 3,8 procent) noteerde ex dividend. Chipbedrijf ASMI en techinvesteerder Prosus zakten tot 3,5 procent. Ook staalfabrikant ArcelorMittal en de financiële fondsen Aegon, ASR en ING behoorden tot de staartgroep met minnen tot 3,8 procent. In de MidKap zakte ABN AMRO 2,7 procent. De bank verloor een dag eerder al bijna 6 procent na tegenvallende resultaten.

KPN daalde 1,5 procent. Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) levert de samenwerking tussen het telecomconcern en pensioenuitvoerder APG bij het uitbreiden van het glasvezelnetwerk geen beperkingen op voor de vrije concurrentie.

In Londen zakte Burberry 8 procent. Het Britse modehuis, bekend van het ruitjespatroon, zag de omzet in het afgelopen boekjaar dalen doordat veel winkels gesloten moesten blijven vanwege de coronapandemie. In de afgelopen maanden herstelden de verkopen weer, maar de resultaten blijven achter bij concurrerende merken als LVMH en Hermes.

De euro was 1,2103 dollar waard, tegenover 1,2071 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,6 procent tot 65,05 dollar. Brentolie kostte 1,5 procent minder op 68,25 dollar per vat.