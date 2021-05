Dodental loopt op na escalatie conflict Palestijnen en Israël

Het dodental na de escalatie van het conflict tussen Palestijnen en Israël is verder opgelopen. In de Gazastrook zijn volgens de lokale autoriteiten zeker 67 mensen omgekomen. Israël meldt zeven dodelijke slachtoffers.

Volgens het Israëlische leger heeft Hamas sinds maandag meer dan 1600 raketten op Israël afgeschoten vanaf de Gazastrook. In de nacht van woensdag op donderdag is ook voor het eerst sinds het escaleren van het geweld een raket op het noorden van Israël afgevuurd.

De meeste raketten komen niet aan of worden onderschept door het luchtafweergeschut, aldus het leger. De Israëlische krijgsmacht waarschuwt Hamas voor ‘een antwoord”. In de Gazastrook zijn door Israël ongeveer zeshonderd doelen aangevallen. Het leger zegt onder meer de centrale bank van Hamas te hebben vernietigd.

Contact met VS

Vanwege het raketvuur worden passagierstoestellen onderweg naar het internationale vliegveld in Tel Aviv omgeleid. De luchtvaartautoriteiten zeggen dat deze vliegtuigen kunnen landen in de zuidelijke badplaats Eilat. Voor dit besluit raakten vijf mensen in een naastgelegen stad lichtgewond als gevolg van raketaanvallen.

De Palestijnse premier Mahmoud Abbas heeft gebeld met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, die de raketaanvallen vanuit de Gazastrook veroordeelde en opriep tot een einde aan het geweld tussen de Israëliërs en de Palestijnen. Eerder zei de Amerikaanse president Joe Biden dat Israël het recht heeft zichzelf te beschermen.

De luchtaanvallen volgden op de gewelddadige botsingen van de afgelopen weken. Er vonden in de nacht van woensdag op donderdag in verschillende steden opnieuw felle confrontaties plaats tussen de Palestijnse en Joodse inwoners. De politie heeft 374 mensen aangehouden.