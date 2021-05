Inflatiezorgen drukken Nikkei, techinvesteerder SoftBank onderuit

De aandelenbeurs in Tokio zakte donderdag verder weg na de zware koersverliezen in de afgelopen dagen. De veel hoger dan verwachte inflatiecijfers uit de Verenigde Staten joegen beleggers schrik aan. Door de hogere inflatieverwachtingen stijgt ook de rente en worden de aandelen van vooral snelgroeiende techbedrijven minder aantrekkelijk. Techinvesteerder SoftBank ging dan ook in de uitverkoop ondanks een recordwinst in het afgelopen boekjaar. Beleggers maakten zich zorgen over de hoge waarderingen van de techbedrijven in de beleggingsportefeuille van SoftBank.

De Nikkei in Tokio sloot 2,5 procent lager op 27.448,01 punten en zakte tot het laagste niveau sinds begin januari. In de afgelopen drie handelsdagen raakte de hoofdindex daarmee zo’n 7 procent kwijt. SoftBank, dat zwaar weegt in de index, kelderde bijna 8 procent. Persbureau Reuters meldde dat de grote techinvesteerder zijn inkoopprogramma van eigen aandelen niet heeft verlengd. Nissan toonde licht herstel en won bijna 1 procent. De autofabrikant kelderde een dag eerder 10 procent na tegenvallende vooruitzichten. Seven & i Holdings steeg 5 procent na het nieuws dat de activistische investeerder ValueAct Capital een belang heeft genomen in de eigenaar van winkelketen 7-Eleven.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 1,1 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 1,4 procent. Xiaomi zakte ruim 2 procent in Hongkong. De Chinese smartphonefabrikant liet woensdag nog een flinke stijging zien door het nieuws dat het bedrijf weer van een zwarte lijst van het Amerikaanse ministerie van Defensie wordt gehaald. Xiaomi was daar begin dit jaar opgezet omdat het te nauwe banden met het Chinese leger zou hebben.